Στην αρχική ανακοίνωση για τον Ανάς Ζαρουρί ο Παναθηναϊκός έκανε λόγο για δανεισμό με οψιόν αγοράς, χωρίς να ξεκαθαρίζεται αν το δικαίωμα ανήκει μονομερώς στους «πράσινους» ή αν είναι υποχρεωτικό. Το μυστήριο λύθηκε: στη συμφωνία με τη Λανς προβλέπεται υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα καταβάλει περίπου 2,7 εκατ. ευρώ για να μετατρέψει τον δανεισμό σε κανονική μεταγραφή, «μονιμοποιώντας» έναν παίκτη που ήδη συστήθηκε με εμφατικό τρόπο ως ο «ήρωας της Βέρνης», μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο ματς με τους Γιάνγκ Μπόις.

Το συμβόλαιο του Ζαρουρί θα είναι τριετές και οι απολαβές του θα αγγίζουν το 1,3 εκατ. ευρώ για κάθε χρόνο συνεργασίας.