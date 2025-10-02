Χωρίς ιδιαίτερη διάθεση για αυτοκριτική, ο Χρήστος Κόντης χαρακτήρισε «άδικη» την ήττα από τους Go Ahead Eagles με βάση την εικόνα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» ανέφερε:

«Προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να πάρουμε κάτι θετικό από το παιχνίδι. Να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, είναι άδικο για τα παιδιά, έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το αποτέλεσμα δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Ατρόμητο, πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο αυτό το παιχνίδι. Θα διορθώσουμε τα λάθη μας για να βελτιωθούμε. Δουλειά και να συνεχίσουμε την προσπάθεια».

Μπακασέτας: «Πλασματικό το σκορ»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας, που τόνισε πως το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα, επισημαίνοντας παράλληλα τα λάθη στην άμυνα.

«Ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι πλασματικό το σκορ. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε νωρίτερα το παιχνίδι. Αφορά όλη την ομάδα το αποτέλεσμα, δεν είναι ατομικό. Δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν είχαμε καλές τοποθετήσεις, ήταν πανομοιότυπα τα γκολ. Έπρεπε να ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλη τη διάρκεια του ματς. Πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, γιατί έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή».

Τετέ: «Δεν έχω καμία εξήγηση»

Απορημένος εμφανίστηκε ο Τετέ, ο οποίος στάθηκε στην αδυναμία του Παναθηναϊκού να μετουσιώσει τις ευκαιρίες σε γκολ.

«Δεν έχω καμία εξήγηση. Πιστεύω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν μπορέσαμε να μετατρέψουμε τις ευκαιρίες που είχαμε σε γκολ και ουσιαστικά αυτό μας έφερε την ήττα. Αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία όταν φοράς αυτή τη φανέλα, πρέπει να κάνεις τα πάντα. Πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα και να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες μας».