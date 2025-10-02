Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια, σύμφωνα με νέες εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς ελάχιστα νέα αντιβιοτικά έχουν περάσει στο στάδιο των κλινικών μελετών.

Η μικροβιακή αντοχή (AMR), ιδιαίτερα η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, είναι μια από τις σημαντικότερες απειλές για την παγκόσμια δημόσια υγεία και θεωρείται υπεύθυνη για περισσότερους από ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο, ανέφερε ο ΠΟΥ.

Σε δύο εκθέσεις, που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, η υπηρεσία του ΟΗΕ επισημαίνει πως η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών στους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά είναι η κύρια αιτία της αντοχής στα φάρμακα και ότι η AMR παρατηρείται περισσότερο στις χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι, μέχρι το 2050, τα ανθεκτικά μικρόβια θα προκαλέσει 39 εκατομμύρια θανάτους.

Η μικροβιακή αντοχή «επιδεινώνεται, όμως ο αριθμός νέων θεραπειών και η ανάπτυξη νέων μέσων διάγνωσης είναι ανεπαρκείς για την καταπολέμηση της διάδοσης των βακτηριακών μολύνσεων, που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα», επισημαίνει η Γιουκίκο Νακατάνι, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του ΠΟΥ.

«Χωρίς αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και χωρίς στοχευμένες προσπάθειες, ώστε τα νέα υφιστάμενα προϊόντα να φθάνουν σε αυτούς, που τα έχουν περισσότερο ανάγκη, οι ανθεκτικές στα φάρμακα λοιμώξεις θα συνεχίσουν να διαδίδονται» , δήλωσε.

Ο ΠΟΥ ορίζει την AMR ως την εξέλιξη μικροοργανισμών (βακτήρια, ιοί και παράσιτα), που δεν αντιμετωπίζονται με αντιμικροβιακά φάρμακα, περιλαμβανομένων των αντιβιοτικών, των αντιικών και των αντιμυκητιασικών.

Διπλό πρόβλημα

Η ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών παραγόντων αντιμετωπίζει σήμερα μια «διπλή κρίση», που οφείλεται στη «σπανιότητα και την έλλειψη καινοτομίας», διαπιστώνει ο ΠΟΥ.

Το 2023 ο οργανισμός είχε καταγράψει 97 αντιβακτηριακά φάρμακα, που είχαν περάσει σε φάση κλινικής ανάπτυξης, δηλαδή δοκιμής στον άνθρωπο. Ο αριθμός αυτός έχει πλέον πέσει στα 90, από τα οποία μόνο τα 15 μπορούν να θεωρηθούν καινοτόμα.

Όσον αφορά τα προκλινικά ερευνητικά προγράμματα (πριν από τις δοκιμές στον άνθρωπο), περίπου 232 βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως το 90% των 148 επιχειρήσεων, που εμπλέκονται, είναι μικρές δομές με λιγότερους από 50 εργαζομένους, κάτι, που, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αποκαλύπτει τον «εύθραυστο χαρακτήρα» του οικοσυστήματος της ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης.

Ο οργανισμός θέλει περισσότερες επενδύσεις και νέα μοντέλα χρηματοδότησης για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που διεξάγουν αυτή τη στιγμή έρευνες στους τομείς των αντιβακτηριακών και της διάγνωσης.

Τέλος, ο ΠΟΥ ζητά από τους ερευνητές να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα τους για την αντιβακτηριακή δραστηριότητα, ώστε να ευνοηθεί η συνεργασία, να προσελκυθούν επενδύσεις και να επιταχυνθεί η καινοτομία.