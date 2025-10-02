Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε τις δηλώσεις της Λάουρα Κοβέσι σχετικά με τα περί λαθρεμπορίου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο δυστύχημα, ασκεί έντονη κριτική σε όσους διακινούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρίες για ξυλολίο, λαθραία καύσιμα στην εμπορική αμαξοστοιχία, λαθρεμπόριο και συναφή ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη καταρριφθεί. Επισημαίνει ότι κανείς από όσους ισχυρίζονταν ότι διέθεταν στοιχεία δεν τα υπέβαλε στην Λάουρα Κοβέσι για δυόμιση χρόνια.

Ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε σε δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το λαθρεμπόριο: «Αν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξουμε υπόθεση για λαθρεμπόριο», είπε η κ. Κοβέσι.

Ο Ν. Πλακιάς τόνισε ότι για 2,5 χρόνια δεν βρέθηκε ούτε ένας να παραδώσει τα στοιχεία που ισχυρίζονταν ότι είχε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. «Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη», έγραψε αιχμηρά, προσθέτοντας: «Ε, ρε, δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».

Στην ανάρτησή του, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε:

«Ολα αυτά που είπε η Κοβεσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβεσι;».

Και πρόσθεσε: «Είτε μας κορόιδευαν ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο και είναι ξετσίπωτη. Ε ρε δούλεμα που έπεσε. Μόνο τους συγγενείς λυπάμαι που έπεσαν θύματα κανέναν άλλον».