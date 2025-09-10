Σε τροχιά καταθέσεων βρίσκεται η έρευνα για το αποκαλούμενο «μπάζωμα» που διενεργείται από την αρεοπαγίτη ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος μετά από την άδεια της Βουλής ελέγχεται ποινικά για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Η ανώτατη δικαστική λειτουργός εξετάζει ως μάρτυρες συγγενείς θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και σε αυτό το σκέλος της υπόθεσης καθιστώντας σαφή την πρόθεση τους να είναι δικονομικά παρόντες στη διαδικασία ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου πέρασε πριν λίγο ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος στη σιδηροδρομική τραγωδία έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του και έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση. Προσήλθε στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Κατά την είσοδο του στο Εφετείο της Αθήνας, σε ειδικό χώρο του οποίου διενεργείται η κύρια ανάκριση, στενός φίλος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που κάηκαν στο Μάτι τον ανέμενε και έδειξε τη συμπαράσταση του με μια αγκαλιά. Όπως είπε του το ζήτησε ο φίλος του γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να καταλαβαίνει τον Νίκο Πλακιά.