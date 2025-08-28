Κατάθεση στον αρμόδιο εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που ερευνά την τραγωδία στα Τέμπη, έδωσε ο παραιτηθείς αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστος Παπαδημητρίου. Σκοπός ήταν να περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο συντάχθηκε το πόρισμα του κρατικού φορέα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 57 συνάνθρωποί μας και στις ευθύνες των προσώπων που οδήγησαν στην εθνική τραγωδία.

Κατάθεση Παπαδημητρίου στη Λάρισα

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου, ο κ. Παπαδημητρίου βρέθηκε στη Λάρισα, περιγράφοντας –σύμφωνα με τοπικά μέσα– τις ενέργειες που προηγήθηκαν ώστε ο εθνικός φορέας να καταλήξει στο αμφισβητούμενο σκέλος της πυρόσφαιρας και του μοντέλου των προσομοιώσεων που υιοθετήθηκαν.

Το πόρισμα της 27ης Φεβρουαρίου

Το αρχικό πόρισμα είχε καταρρίψει το κυρίαρχο αφήγημα για τα έλαια σιλικόνης των μετασχηματιστών στις μηχανές της εμπορικής αμαξοστοιχίας, καταλήγοντας πως «η προέλευση της πύρινης σφαίρας συνάδει με μερικούς τόνους ενός εύφλεκτου πτητικού καυσίμου».

Η κατάθεση Παπαδημητρίου αναμένεται να διαβιβαστεί μέσω της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθώς προηγούμενη εισαγγελέας είχε ζητήσει διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στην ενσωμάτωση της πυρόσφαιρας στο πόρισμα. Το συγκεκριμένο σκέλος του πορίσματος τελικά ανακλήθηκε και παραπέμφθηκε για περαιτέρω έρευνα, μεταξύ άλλων και στον «Δημόκριτο», προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Η παραίτηση Παπαδημητρίου

Μετά το αλαλούμ που προκλήθηκε, ο κ. Παπαδημητρίου υπέβαλε παραίτηση στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Στην επιστολή του υπογραμμίζει ότι προσπάθησε να υπηρετήσει το κοινό συμφέρον με υπευθυνότητα και επιστημονικότητα, ενώ δηλώνει ότι δημιούργησε έναν ικανό φορέα διερεύνησης ατυχημάτων για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει, το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών, με μοναδική εξαίρεση το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο, κατά γνώμη του Συμβουλίου, χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Την ίδια ώρα, στα χέρια του εφέτη ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού σχετικά με τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη, το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Στο πολυσέλιδο πόρισμα σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι η δεύτερη ηλεκτροκίνητη αμαξοστοιχία της εμπορικής γραμμής παρουσιάζει στρεβλώσεις από τη σύγκρουση, χωρίς όμως ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις που να οφείλονται σε φωτιά. Παράλληλα, στο εσωτερικό της καμπίνας δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια καύσης.