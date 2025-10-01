Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου 2025 στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στο πολυώροφο πάρκινγκ του Terminal 3, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακό κομφούζιο στην ευρύτερη περιοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα για το περιστατικό στις 09:03 τοπική ώρα (11:03 ώρα Ελλάδος), ενώ συνολικά καταγράφηκαν οκτώ κλήσεις. Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες από τους σταθμούς του Χίθροου, του Χέις και του Φέλθαμ.

Car fire Heathrow Terminal 3 car park, another car fire 🔥 pic.twitter.com/GCcbtqdftQ — micky 🇮🇪🇬🇧 (@m2odo) October 1, 2025

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από το κτήριο στάθμευσης, ενώ οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η φωτιά προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις στις οδικές συγκοινωνίες. Τμήμα της αυτοκινητοδρόμου M4, στο ρεύμα εξόδου από το αεροδρόμιο, έκλεισε προσωρινά, ενώ αρκετά λεωφορεία αναγκάστηκαν να τερματίσουν τα δρομολόγιά τους πριν την είσοδο στο Χίθροου.

Car on fire at @HeathrowAirport terminal 3 car park pic.twitter.com/VKDCKVJnKW — UberMan (@Uberman_ldn) October 1, 2025

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου χαρακτήρισε το περιστατικό «μεμονωμένο», υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ταξιδιώτες ή το προσωπικό του Terminal 3.