ΗΠΑ και Κύπρος επιβεβαίωσαν εκ νέου τη στενή συνεργασία τους, με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να υπογραμμίζει τη δέσμευση της Ουάσιγκτον για την επανένωση του νησιού σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία «πολύτιμο εταίρο» των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η συνεργασία των δύο χωρών εκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ρόλο της Λευκωσίας στην προστασία Αμερικανών πολιτών σε περιοχές κρίσεων. Η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει τη συμβολή αυτή ως μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές της.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαναλαμβάνει, τέλος, τη δέσμευση των ΗΠΑ σε μια «κυπριακής ιδιοκτησίας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, συνολική διευθέτηση», με στόχο την επανένωση της Κύπρου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και της πολιτικής ισότητας για όλους τους πολίτες.