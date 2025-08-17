Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, την οποία συνδιοργανώνουν ο Εμανουέλ Μακρόν, ο Κιρ Στάρμερ και ο Φρίντριχ Μερτς. Στην τηλεδιάσκεψη θα δώσει το «παρών» και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, οι συνομιλίες θα εστιάσουν στη συνάντηση που είχαν στις 15 Αυγούστου οι πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν, αλλά και στην προγραμματισμένη αυριανή συνάντηση Τραμπ–Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η Λευκωσία επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας όλων των κρατών, ενώ συνδέει τη στάση της με τη δική της εμπειρία, καθώς βιώνει εδώ και 51 χρόνια την κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της μετά την παράνομη τουρκική εισβολή.