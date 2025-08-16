Οι ηγέτες των χωρών που απαρτίζουν τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων», δηλαδή συμμαχικών κρατών που στηρίζουν το Κίεβο, θα συμμετάσχουν σε βιντεοδιάσκεψη την Κυριακή στις 16:00 (ώρα Ελλάδας).

Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιείται ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί υπό την κοινή προεδρία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συντονίσουν τη στάση των δυτικών χωρών ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας, ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων στην περιοχή.