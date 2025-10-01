Τουλάχιστον εννέα νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί, καταγράφηκαν στην επαρχία της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

“Όλη τη νύκτα διασώστες βοήθησαν στον απεγκλωβισμό ατόμων που είχαν παγιδευτεί λόγω των πλημμυρών, στη μετακίνηση αυτοκινήτων και την άντληση υδάτων από κτίρια”, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στο Telegram.

Η ίδια υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με αυτοκίνητα βυθισμένα στα νερά, καθώς και εικόνες από τον απεγκλωβισμό πολιτών σε πλημμυρισμένο λεωφορείο. Συνολικά, βοήθεια προσφέρθηκε σε 362 ανθρώπους.

Ο δήμαρχος της Οδησσού, Γκενάντι Τρουχάνοφ, δήλωσε ότι μέσα σε επτά ώρες έπεσε στην πόλη ποσότητα βροχής που αντιστοιχεί σε δύο μήνες. “Κανένα δίκτυο όμβριων υδάτων δεν μπορεί να αντέξει τέτοιο όγκο”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλες επιθέσεις

Οι καταστροφικές πλημμύρες σημειώθηκαν ενώ η Ουκρανία εξακολουθεί να δέχεται καθημερινά ρωσικούς βομβαρδισμούς. Στη Χερσώνα, ένας άνδρας σκοτώθηκε σήμερα το πρωί από επίθεση, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Στο Χάρκοβο, οι αρχές ανέφεραν σφοδρά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός.