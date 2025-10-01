Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας απηύθυνε σήμερα αυστηρή προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Γάζας, καλώντας τους να μετακινηθούν προς τον νότο. Όπως τόνισε, όσοι παραμείνουν θα «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ. Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο υπουργός υπογράμμισε: «Όσοι παραμείνουν στη Γάζα θα θεωρηθούν τρομοκράτες και οπαδοί της τρομοκρατίας».

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό που συνέθεσε το Γαλλικό Πρακτορείο βασισμένο σε επίσημα στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επίθεσης απήχθησαν 251 άνθρωποι. Από αυτούς, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, ενώ σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι 25 είναι νεκροί.

Η απάντηση του Ισραήλ, με συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα τον θάνατο 66.097 ανθρώπων, οι περισσότεροι άμαχοι. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς και θεωρούνται αξιόπιστα από το Ισραήλ.