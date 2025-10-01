Η Χαμάς συνεχίζει για τρίτη ημέρα την αξιολόγηση του σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πηγή κοντά στην οργάνωση. Παράλληλα, άλλα παλαιστινιακά κινήματα έχουν ήδη απορρίψει την πρόταση, ενώ το Ισραήλ εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας.

Ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο, το οποίο παρουσίασε μαζί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο τελευταίος τάχθηκε υπέρ της πρότασης, που στοχεύει στον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου. Ωστόσο, Παλαιστίνιος αξιωματούχος τόνισε ότι η αποδοχή ή η απόρριψη του σχεδίου συνεπάγεται δύσκολες αποφάσεις, χαρακτηρίζοντάς το «ένα σχέδιο του Νετανιάχου διατυπωμένο από τον Τραμπ».

Πηγή με γνώση των διαβουλεύσεων ανέφερε ότι η Χαμάς επιδιώκει να βελτιωθούν κρίσιμα σημεία της πρότασης, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό. Διαπραγματευτές της οργάνωσης είχαν επαφές στη Ντόχα με Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές, καθώς και με Τούρκους αξιωματούχους, εκτιμώντας ότι η απάντηση θα δοθεί εντός «δύο ή τριών ημερών το πολύ».

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων, αφοπλισμό της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, η Χαμάς ζητά τροποποιήσεις σε θέματα όπως ο αφοπλισμός και η απέλαση στελεχών της από τον θύλακα. Παράλληλα, επιδιώκει «διεθνείς εγγυήσεις» για πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ και παύση των στοχευμένων δολοφονιών.

Σύμφωνα με άλλη πηγή, εντός της Χαμάς υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: η πρώτη υποστηρίζει την άνευ όρων αποδοχή του σχεδίου, με αντάλλαγμα μια άμεση κατάπαυση πυρός υπό διεθνείς εγγυήσεις. Η δεύτερη προκρίνει μια υπό όρους αποδοχή, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις, και ζητώντας διευκρινίσεις που θα αντανακλούν τις θέσεις της οργάνωσης και των συμμαχικών κινημάτων.

Μέχρι στιγμής, η Χαμάς δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο για το αμερικανικό σχέδιο. Τρεις μικρότερες παλαιστινιακές φατρίες, ανάμεσά τους και δύο που συνδέονται με τη Χαμάς, το έχουν ήδη απορρίψει, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει τον «παλαιστινιακό αγώνα» και θα ενισχύσει τη διεθνή νομιμοποίηση του ισραηλινού ελέγχου στη Γάζα.

Νέες εντολές εκκένωσης στη Γάζα

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέες οδηγίες εκκένωσης, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν νοτιότερα και απαγορεύοντας την επιστροφή τους στον βορρά. Η Πόλη της Γάζας δέχθηκε σφοδρούς βομβαρδισμούς, με ισραηλινά αεροσκάφη και άρματα μάχης να πλήττουν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε όλη τη Γάζα, οι περισσότεροι στην Πόλη της Γάζας. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ έξι ακόμη σκοτώθηκαν σε σχολείο όπου είχαν βρει καταφύγιο.

Παράλληλα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι η παράκτια οδός δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για μετακινήσεις από τον νότο προς τον βορρά, αλλά θα παραμείνει ανοικτή μόνο για όσους εγκαταλείπουν την πόλη. Η απόφαση αυτή αναμένεται να αυξήσει την πίεση στους κατοίκους που παραμένουν στη Γάζα και να αποτρέψει την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων στα σπίτια τους.

Το μέτρο θα περιορίσει επίσης τη μεταφορά αγαθών από τον νότο, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει τις ελλείψεις τροφίμων. Αντίστοιχοι περιορισμοί είχαν επιβληθεί και στις πρώτες φάσεις του πολέμου, με τον στρατό να αποκόπτει πλήρως τον βορρά από τον νότο, πριν χαλαρώσει τα μέτρα τον Ιανουάριο στη διάρκεια προσωρινής εκεχειρίας.