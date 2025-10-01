Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) θα κλείσει η τελευταία οδός που συνδέει το νότιο με το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

“Κάτοικοι της Γάζας, η οδός αλ Ρασίντ θα κλείσει για την κυκλοφορία από το νότιο τμήμα της Λωρίδας από τις 12:00”, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ. Η ανακοίνωση ήρθε την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, “η διέλευση προς τα νότια θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας. Σε αυτό το στάδιο ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει τη διέλευση προς τα νότια ελεύθερα και χωρίς έλεγχο”.