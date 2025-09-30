Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ελπίζει πως το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα θα υλοποιηθεί και θα συμβάλει στην προώθηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ εξασφάλισε τη Δευτέρα την υποστήριξη του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αμερικανική πρόταση που στοχεύει στον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα, ωστόσο παραμένουν αμφιβολίες σχετικά με το αν η Χαμάς θα αποδεχθεί το σχέδιο.

Σε τηλεφωνική ενημέρωση προς δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ρωσία στηρίζει και χαιρετίζει κάθε προσπάθεια του Τραμπ που αποσκοπεί στον τερματισμό της τραγωδίας που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή».

Πρόσθεσε δε ότι «φυσικά, ευχόμαστε το σχέδιο να υλοποιηθεί και να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή».

Παράλληλα, η Ρωσία έχει επικρίνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας της Μόσχας με το Ιράν, τον μακροχρόνιο αντίπαλο του Ισραήλ.

Τέλος, η Μόσχα διαχρονικά υποστηρίζει ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί τον μόνο βιώσιμο τρόπο για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από Reuters