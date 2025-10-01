Τουλάχιστον 36 νεκροί και περισσότεροι από 200 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός από την κατάρρευση αυτοσχέδιας σκαλωσιάς σε εκκλησία στην πόλη Αρέρτι της Αιθιοπίας, σύμφωνα με το κρατικό μέσο ενημέρωσης Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Αρχικά, άλλο δημόσιο μέσο είχε μεταδώσει ότι οι νεκροί ανέρχονταν σε 22 και οι τραυματίες σε 55. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία ανεβάζουν δραματικά τον αριθμό των θυμάτων.

Η ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε ενώ εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες στον ναό της πόλης, που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για περαιτέρω αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Άχμεντ Γκεμπεγιέχου, δήλωσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που πολλοί προσκυνητές βρίσκονταν στο εργοτάξιο, γεγονός που επιδείνωσε τον απολογισμό.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση EBC μετέδωσε ότι το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 7.45 τοπική ώρα. Σε φωτογραφίες που ανάρτησε στο Facebook, διακρίνεται η τεράστια ξύλινη σκαλωσιά πριν καταρρεύσει, καθώς και σκηνές με πολίτες να προσπαθούν να βοηθήσουν τους τραυματίες μέσα στον ναό.

Το Αρέρτι βρίσκεται στην περιφέρεια της Αμχάρα, τη δεύτερη πολυπληθέστερη της χώρας, όπου μαίνονται συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ανταρτών. Η πλειονότητα των κατοίκων ανήκει στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, μια από τις αρχαιότερες χριστιανικές εκκλησίες παγκοσμίως, στην οποία εκτιμάται ότι ανήκει περίπου το 35% του πληθυσμού της Αιθιοπίας.