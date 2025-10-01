Σαράντα ημέρες μετά το ατύχημα που είχε με «γουρούνα» στη Μύκονο, ο μεγιστάνας CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα Τετάρτη.

Ο 50χρονος μεγιστάνας είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα ενώ αμέσως μετά το τροχαίο έπαθε και έμφραγμα

Η κατάσταση της υγείας του δισεκατομμυριούχου άρχισε να παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου και να επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Ο Τομ Γκρίνγουντ είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στις 20 Αυγούστου στην Άνω Μερά της Μυκόνου. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να παραμείνει σε ενοικιαζόμενη κατοικία στη Γλυφάδα, προκειμένου να τον παρακολουθούν οι γιατροί του μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Πώς συνέβη το ατύχημα

Ο 50χρονος Τομ Γκρίνγουντ τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου ενόσω κινούνταν σε δρόμο της Άνω Μεράς με όχημα τύπου ATV (γουρούνα).

Ξαφνικά έχασε τον ελέγχο του τετράτροχου και προσέκρουσε σε τοιχίο, με συνέπεια να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου υπέστη και έμφραγμα.

Οι γιατροί της ιδιωτικής ασφάλισής του, οι οποίοι έφτασαν στο νησί με ελικόπτερο, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων του. Τελικά, το ΕΚΑΒ ανέλαβε και πραγματοποίησε με ασφάλεια τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς ο Γκρίνγουντ έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.