Η ZF Friedrichshafen, ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην περικοπή 7.600 θέσεων εργασίας στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επιταχύνοντας το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που ήδη περιλαμβάνει την απόλυση έως 14.000 εργαζομένων μέσα στην τρέχουσα δεκαετία. Οι συνδικαλιστές, οι οποίοι ενέκριναν το σχέδιο ύστερα από μακρές διαβουλεύσεις, τονίζουν ότι τα μέτρα αναδιάρθρωσης χρειάζονται «ζωτικό διάλογο και μέριμνα για τους εργαζομένους», ενώ οι ίδιοι προκρίνουν «κοινωνικά αποδεκτές» λύσεις.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία δεν περιορίζεται στις απολύσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή της, σχεδιάζει να αναβάλει τις αυξήσεις μισθών και να μειώσει το ωράριο εργασίας στα γερμανικά της εργοστάσια. Στόχος της είναι να μειώσει το κόστος λειτουργίας κατά τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ευρώ έως το 2027, καθώς η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραμένει υποτονική και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός ασφυκτικός.

Το βαρύ πλήγμα αφορά όχι μόνο τη ZF, αλλά γενικότερα τον γερμανικό τομέα αυτοκινητοβιομηχανίας που μαστίζεται από χιλιάδες άλλες περικοπές. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 125.000 θέσεις εργασίας σε βιομηχανικούς κλάδους χάθηκαν στη Γερμανία μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ οι εργαζόμενοι της ZF διαδηλώνουν μαζικά κατά των νέων μέτρων, κάνοντας λόγο για «άνεργη γενιά» και για το αβέβαιο μέλλον που προμηνύεται για τον πυρήνα της ευρωπαϊκής μεταποίησης.

Ο κλυδωνισμός αυτός έρχεται να προστεθεί στις συνεχείς μεταβολές της ευρωπαϊκής αγοράς, με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να απαιτεί τεράστιες επενδύσεις και να δημιουργεί αμείλικτο ανταγωνισμό. Αναλυτές εκτιμούν πως ο συστημικός μετασχηματισμός του γερμανικού βιομηχανικού τομέα θα είναι επώδυνος, με τις απώλειες να επιδρούν δραματικά στον κοινωνικό ιστό αλλά και στις τοπικές οικονομίες που εξαρτώνται από τους μεγάλους βιομηχανικούς ομίλους.

Η ZF επισημαίνει πως το μέλλον κάθε εργοστασίου θα εξαρτηθεί από το αν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ανταγωνιστικότητας και να επιτύχει κερδοφορία. Όσο οι παραγγελίες φθίνουν και η αγορά αυτοκινήτου παραμένει στάσιμη, η διασφάλιση των θέσεων εργασίας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. Η αγωνία των εργαζομένων πάλλεται στις διαδηλώσεις, με τις φωνές που ακούγονται να ζητούν περισσότερο διάλογο, αλλά και ουσιαστικές εγγυήσεις για το μέλλον.

Η ιστορία των απολύσεων στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία φανερώνει το βάθος των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα στην ευρωπαϊκή οικονομία και αποτελεί ηχηρό μήνυμα πως το βιομηχανικό μοντέλο του παρελθόντος βρίσκεται στη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων δεκαετιών.