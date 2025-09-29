Την κατάργηση περίπου 4.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 ανακοίνωσε ο όμιλος αεροπορικών εταιριών Lufthansa, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες οι οποίες είχαν διαρρεύσει την προηγούμενη εβδομάδα. Ο όμιλος σχεδιάζει ακόμη συγχώνευση υπηρεσιών και ευρεία ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Στόχος της Lufthansa είναι η επίτευξη λειτουργικών κερδών στο 8-10% των εσόδων, κάτι το οποίο κατά το παρελθόν δεν είχε επιτευχθεί λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας. Για το τρέχον έτος πάντως, τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά το 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ του 2024, ανακοίνωσε η εταιρία, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος των μέτρων είναι η τοποθέτησή της για το μέλλον και η δημιουργία «βιώσιμων ελκυστικών αποδόσεων» για τους μετόχους, οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν να αναμένουν μέρισμα ύψους 20-40% επί των κερδών.

Προκειμένου να επιτύχει πιο επικερδή λειτουργία, η Lufthansa θα ενοποιήσει υπηρεσίες και διαδικασίες των εταιριών της (Swiss, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Ita), ενώ οι περικοπές προσωπικού αφορούν το 20% των εργαζόμενων στον διοικητικό τομέα. Η Lufthansa, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, δεν έχει ακόμη φθάσει το επίπεδο πληρότητας των αεροσκαφών της σε αυτό του 2019, του έτους πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Λόγω της κάμψης του κλάδου που ακολούθησε, η Lufthansa έχει ήδη περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας.

Η διοίκηση πάντως θα πρέπει σε πρώτη φάση να αντιμετωπίσει την απειλή απεργίας των πιλότων της, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τις νέες συμβάσεις δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε συμφωνία. Αύριο ολοκληρώνεται η ψηφοφορία των μελών του σωματείου των πιλότων Vereinigung Cockpit, σχετικά με την πρόταση για απεργία στην κυρίως Lufthansa και στην θυγατρική της, Lufthansa Cargo. Βασικό σημείο διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις είναι οι εταιρικές συμβάσεις, με την πλευρά της εργοδοσίας να απορρίπτει τα αιτήματα των εργαζόμενων ως αβάσιμα.