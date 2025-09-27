Έως και 4.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να καταργήσει η Lufthansa, στο πλαίσιο σχεδίου για μείωση των διοικητικών εξόδων της κατά 20%, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας Handelsblatt και της Βαυαρικής Ραδιοτηλεόρασης BR. Η αεροπορική εταιρία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα τις προθέσεις της.

Όπως αναφέρει η Handelsblatt, ο διευθύνων σύμβουλος Κάρστεν Σπορ τόνισε σε εσωτερική συνάντηση στελεχών ότι «πρέπει να μειώσουμε τα διοικητικά έξοδά μας κατά 20%». Εκτιμάται ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν 3.000 έως 4.000 από τους συνολικά 15.000 διοικητικούς υπαλλήλους. Η διοίκηση υπογραμμίζει πως οι μειώσεις θα γίνουν «σε μεγάλο βαθμό με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο».

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα, στην Ημέρα Χρηματιστηρίου της Lufthansa, όπου ο κ. Σπορ θα παρουσιάσει τους νέους μεσοπρόθεσμους στόχους του Ομίλου.

Συγχωνεύσεις λειτουργιών και εργασιακές εντάσεις

Κατά την περίοδο της πανδημίας, η Lufthansa είχε ήδη περικόψει 20.000 θέσεις εργασίας. Πρόσφατα ανακοίνωσε τη συγχώνευση βασικών λειτουργιών των αεροπορικών εταιριών του Ομίλου. Από τον Ιανουάριο του 2026, η διαχείριση πτήσεων μικρών και μεσαίων αποστάσεων για Lufthansa, Swiss, Austrian και Brussels θα γίνεται κεντρικά, ενώ θα ενοποιηθούν και οι υπηρεσίες πληροφορικής.

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη δύσκολες συλλογικές διαπραγματεύσεις με το πλήρωμα καμπίνας και τους πιλότους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία για το εργασιακό κλίμα στην εταιρία.

Οικονομικές προοπτικές

Παρά τις περικοπές, ο Όμιλος Lufthansa έχει ανακοινώσει ότι τα λειτουργικά κέρδη του, προ ειδικών στοιχείων, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της εταιρίας τα επόμενα χρόνια.