Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου οι μηχανοδηγοί, διαμαρτυρόμενοι για τις πρόσφατες απολύσεις τριών συναδέλφων τους από την Hellenic Train. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως απάντηση στην απόφαση της εταιρείας να απομακρύνει εργαζόμενους, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στον κλάδο των σιδηροδρομικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), οι απολυμένοι μηχανοδηγοί ανήκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας ύστερα από δεκαετίες υπηρεσίας στον σιδηρόδρομο.

Αιχμές κατά Hellenic Train για απολύσεις και εργασιακή πίεση

Όπως επισημαίνεται, η Hellenic Train – μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato – προχώρησε στις απολύσεις χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει η διοίκηση, της «αναδιοργάνωσης της υπηρεσίας». Η Ένωση καταγγέλλει ότι η εταιρεία επιλέγει να απομακρύνει όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και όσους έχουν προβλήματα υγείας, με το πρόσχημα ότι οι συνέπειες θα είναι μικρότερες, ενώ, όπως αναφέρει, «συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο».

Παράλληλα, η ΠΕΠΕ καταλογίζει στην εταιρεία ότι ασκεί πίεση στους εναπομείναντες μηχανοδηγούς, αναγκάζοντάς τους σε υπερεργασία και εργασία σε ημέρες ανάπαυσης, ενώ δεν έχει χορηγήσει ακόμη τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού. Την ίδια ώρα, η Hellenic Train φέρεται να λαμβάνει ετήσια επιδότηση άνω των 50 εκατ. ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο.

Διασφάλιση κοινωνικών αναγκών κατά τη διάρκεια της απεργίας

Για τη διάρκεια της απεργίας, το σωματείο διαβεβαιώνει ότι έχει ορίσει προσωπικό ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος, ώστε να εξυπηρετούνται οι κοινωνικές ανάγκες και να μην διαταραχθεί πλήρως η λειτουργία του δικτύου.

Τέλος, η Ένωση καλεί τη διοίκηση της Hellenic Train να ανακαλέσει όλες τις απολύσεις και δεσμεύεται ότι ο «αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής», δηλώνοντας αποφασισμένη να συνεχίσει τις διεκδικήσεις της στο επόμενο διάστημα.