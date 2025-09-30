Ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του τυφώνα Μπουαλόι στο Βιετνάμ ανήλθε σε 19, ενώ 21 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον σφοδρότερο τυφώνα που έχει πλήξει φέτος τη χώρα, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να προκαλούν εκτεταμένες πλημμύρες στο Ανόι και σε βόρειες επαρχίες.

Ο Μπουαλόι έφτασε στη στεριά τη Δευτέρα, πλήττοντας το βόρειο και κεντρικό Βιετνάμ με τεράστια κύματα, θυελλώδεις ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές. Οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ίδιος τυφώνας είχε αφήσει πίσω του τουλάχιστον 27 νεκρούς στις Φιλιππίνες, πριν κινηθεί προς την Ινδοκίνα. Η πορεία του αποδείχθηκε καταστροφική και για το Βιετνάμ, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στην ανάγκη άμεσης στήριξης των πληγέντων περιοχών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 88 άνθρωποι τραυματίστηκαν, περισσότερα από 100.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές —κυρίως στις επαρχίες Νγκε Αν και Χα Τινχ— ενώ πάνω από 100.000 στρέμματα ορυζώνων πλημμύρισαν. Οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή αναμένεται να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Στην πρωτεύουσα Ανόι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Οι συνεχείς καταιγίδες με αστραπές και κεραυνούς παρέλυσαν την κυκλοφορία, δημιουργώντας χάος στο κέντρο της πόλης και σε πολλές συνοικίες.

Πολλά χωριά στο βόρειο και κεντρικό Βιετνάμ παραμένουν πλημμυρισμένα, χωρίς ηλεκτροδότηση και χωρίς πρόσβαση σε συγκοινωνίες, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επιβιώσουν σε δύσκολες συνθήκες, ενώ οι διασώσεις συνεχίζονται.

Στην επαρχία Νγκε Αν, τα νερά έφτασαν μέχρι τις στέγες πολλών σπιτιών, όπως κατέγραψε σε πλάνα ο κρατικός σταθμός VTV. Οι εικόνες καταδεικνύουν το μέγεθος της καταστροφής και την απελπιστική κατάσταση πολλών οικογενειών.

Με μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του να βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, το Βιετνάμ παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο σε τυφώνες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνοδεύονται συχνά από ισχυρές βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες και απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και υποδομές.