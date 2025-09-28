Το Βιετνάμ έσπευσε την Κυριακή να εκκενώσει περισσότερους από 250.000 κατοίκους από παράκτιες περιοχές, καθώς πλησιάζει ο ισχυρός τυφώνας Μπουαλόι, ο οποίος απειλεί τη χώρα με σφοδρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και υψηλό κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο τεσσάρων παράκτιων αεροδρομίων, ανάμεσά τους και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντανάνγκ, ενώ έχουν καλέσει όλα τα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονται στην πορεία του τυφώνα να επιστρέψουν άμεσα στο λιμάνι.

Περισσότεροι από 10.000 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί για να παράσχουν βοήθεια στις πληγείσες περιοχές και να συνδράμουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και προστασίας υποδομών.

Ο τυφώνας Μπουαλόι έπληξε τις γειτονικές Φιλιππίνες πριν από μερικές ημέρες, προκαλώντας τουλάχιστον 10 θανάτους και σοβαρές πλημμύρες σε πολλές περιοχές. Η καταστροφική του πορεία συνεχίζεται πλέον προς τις ακτές του Βιετνάμ.

Αυτή τη στιγμή, η καταιγίδα κινείται πάνω από τη θάλασσα της Νότιας Κίνας, με ανέμους που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα (80 μίλια/ώρα). Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Βιετνάμ, αναμένεται να πλήξει τη χώρα στις 7:00 μ.μ. τοπική ώρα (12:00 GMT).

Προειδοποιήσεις για καταστροφές

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και ασυνήθιστα γρήγορη καταιγίδα, τονίζοντας:«Πρόκειται για μια ταχέως κινούμενη καταιγίδα σχεδόν διπλάσια από τη μέση ταχύτητα με ισχυρή ένταση και ευρεία περιοχή επίδρασης».

«Είναι ικανό να προκαλέσει πολλαπλές φυσικές καταστροφές ταυτόχρονα, όπως ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές».

Οι επαρχίες προετοιμάζονται – Ανησυχία στον πληθυσμό

Από το βράδυ του Σαββάτου, ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν ήδη πλήξει τις κεντρικές επαρχίες του Βιετνάμ, ενώ πλημμύρες έχουν αναφερθεί σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Νιώθω λίγο άγχος, αλλά εξακολουθώ να ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά μετά τον τυφώνα. Ήμασταν όλοι ασφαλείς μετά τον πρόσφατο τυφώνα Kajiki. Ελπίζω αυτός να είναι ο ίδιος ή λιγότερο σοβαρός»,δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ο Nguyen Cuong, 29 ετών, κάτοικος της πόλης Ha Tinh.

Το Βιετνάμ πλήττεται συχνά από τυφώνες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων. Ωστόσο, ο Μπουαλόι θεωρείται ένας από τους πιο απειλητικούς της φετινής χρονιάς, κυρίως λόγω της ταχύτητάς του και της μεγάλης έκτασης που καλύπτει.

Τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους, πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή αγνοούνται από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας της χώρας.

Τέλος, πέρυσι ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε περίπου 300 θανάτους και οικονομικές ζημιές αξίας 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ).

Με πληοφορίες από Deutsche Welle