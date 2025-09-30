Για απάτη καταδικάστηκε μια 47χρονη Κινέζα στην Αγγλία, έπειτα από έρευνα, που οδήγησε στην -πιθανότατα- μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο από τις Αρχές.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι κατέσχεσε 61.000 bitcoin, αξίας άνω των 5 δισ. λιρών (5,7 δισ. ευρώ).

Η Ζιμίν Κιάν, γνωστή και ως Γιαντί Ζανγκ, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα στο Ποινικό Δικαστήριο του Σάουθγουορκ για την παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC .

Μεταξύ 2014 και 2017, ηγήθηκε μεγάλης απάτης στην Κίνα, με περισσότερα από 128.000 θύματα και μετέτρεψε τα κλεμμένα κεφάλαια σε bitcoin, ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία. Η ομολογία της ήρθε μετά από επταετή έρευνα για ένα παγκόσμιο κύκωλωμα ξεπλύματος χρήματος, η οποία ξεκίνησε με πληροφορία για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων.

Η Κιάν «διέφευγε της Δικαιοσύνης» επί πέντε χρόνια, μέχρι τη σύλληψή της, έπειτα από περίπλοκη έρευνα με τη συμμετοχή πολλών χωρών, δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας, Ντετέκτιβ Ισαμπέλα Γκρότο.

Διέφυγε από την Κίνα με πλαστά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Με την ομολογία της σήμερα, η κα Ζανγκ ελπίζει να προσφέρει μια μορφή ανακούφισης στους επενδυτές, που περιμένουν αποζημίωση από το 2017 και να τους καθησυχάσει ότι η άνοδος της αξίας των κρυπτονομισμάτων σημαίνει πως υπάρχουν αρκετά κεφάλαια για να καλυφθούν οι απώλειές τους», δήλωσε ο συνήγορός της, Ρότζερ Σαχότα.

Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές ότι η βρετανική κυβέρνηση θα προσπαθήσει να κρατήσει τα κατασχεθέντα κεφάλαια.

Στο μεταξύ, μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης συντηρητικής κυβέρνησης είχαν στόχο να διευκολύνουν τις Αρχές να κατάσχουν, να παγώνουν και να ανακτούν κρυπτονομίσματα, αλλά και να δίνουν σε ορισμένα θύματα το δικαίωμα να ζητήσουν επιστροφή περιουσιακών στοιχείων.

Η συνεργός της «θεάς του πλούτου»

Η Κιάν είχε τη βοήθεια της Τζιάν Γουέν, εργαζόμενης σε κινεζικό takeaway, η οποία καταδικάστηκε το 2024 σε κάθειρξη έξι ετών και οκτώ μηνών για συμμετοχή στην εγκληματική επιχείρηση. Η Γουέν, 44 ετών, ξέπλυνε τα κέρδη της απάτης και μετακόμισε από το διαμέρισμα πάνω από το εστιατόριο σε πολυτελή κατοικία εκατομμυρίων στο βόρειο Λονδίνο, ενώ αγόρασε και δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών. Η Αστυνομία κατέσχεσε από εκείνη bitcoin αξίας άνω των 300 εκατ. λιρών.

Σύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ, τα θύματα –κυρίως μεσήλικες και ηλικιωμένοι– επένδυσαν από «εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια γουάν» σε σχήματα, που προωθούσε η Κιάν. Πολλοί παρακινήθηκαν από φίλους ή συγγενείς να επενδύσουν, ενώ η ίδια ήταν γνωστή ως «θεά του πλούτου».

Η σκοτεινή πλευρά των bitcoins

«Τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από το οργανωμένο έγκλημα για να συγκαλύψουν και να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία, ώστε οι απατεώνες να απολαμβάνουν τα οφέλη των εγκλημάτων τους», δήλωσε ο εισαγγελέας Ρόμπιν Γουέιλ.

Η υπόθεση αυτή, πρόσθεσε, «δείχνει την τεράστια κλίμακα των εσόδων, που μπορούν να αποκομίσουν οι απατεώνες».

Η καταδίκη αποτελεί την «κορύφωση ετών επίμονης έρευνας» με τη συμμετοχή των Αρχών της Κίνας και της Μεγάλης Βρετανίας. Η Κιάν παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της ποινής της, η οποία θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση σχετικής δίκης συνεργών της.

Επιμέλεια: Σταύρος Μαρινόπουλος