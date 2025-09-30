Ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί πλήρως τα δικαιώματα και τις ανάγκες του παλαιστινιακού λαού».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Χαμάς εμφανίζεται απρόθυμη να αποδεχθεί βασικές προϋποθέσεις του σχεδίου, όπως τον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της σημεία που θεωρεί απαράδεκτα.

Επιπλέον, η οργάνωση αντιτίθεται σθεναρά στην πρόβλεψη για ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει ως «μια νέα μορφή κατοχής».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ήδη αποδεχθεί το σχέδιο κατά τις συνομιλίες που είχε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Επίσης η Χαμάς δεν έχει ακόμα εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι η ηγεσία της οργάνωσης «μελετά υπεύθυνα» την πρόταση της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με πηγή του BBC, στις διαβουλεύσεις συμμετέχει η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς τόσο εντός όσο και εκτός Γάζας. Ωστόσο, στελέχη της οργάνωσης που βρίσκονται στο εξωτερικό φέρεται να έχουν περιθωριοποιηθεί, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς στη Γάζα, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, θεωρείται αποφασισμένος να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα, απορρίπτοντας οποιοδήποτε σχέδιο που δεν ανταποκρίνεται στους όρους της οργάνωσης.

Η συμμετοχή του Μπλερ προκαλεί αντιδράσεις

Η εμπλοκή του Τόνι Μπλερ στο σχέδιο έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, ιδιαίτερα από παλαιστινιακούς και διεθνείς κύκλους. Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ταυτιστεί με την εισβολή στο Ιράκ το 2003 μια στρατιωτική επέμβαση που βασίστηκε σε αποδείξεις για όπλα μαζικής καταστροφής οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς, με καταστροφικά αποτελέσματα για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο ίδιος ο Μπλερ ωστόσο, χαρακτήρισε το σχέδιο «τολμηρό και έξυπνο», εκφράζοντας τη στήριξή του στον ρόλο του Τραμπ και τη λειτουργία του Συμβουλίου Ειρήνης.

Ο Μουσταφά Μπαργκούτι Γενικός Γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε: «Ήδη βρισκόμαστε κάτω από τη βρετανική αποικιοκρατία η αναφορά στον Μπλερ προκαλεί άμεσες αρνητικές συνδηλώσεις». Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ήταν ακόμη πιο κατηγορηματική: «Ο Μπλερ δεν έχει θέση στην Παλαιστίνη».

Επιφυλάξεις για το σχέδιο από το Κατάρ

Ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θανί, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκεται ακόμη σε «αρχικό στάδιο και χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη.»

Αναφορικά με την προβλεπόμενη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, ο Καταρινός αξιωματούχος σημείωσε ότι το ζήτημα αυτό «απαιτεί διευκρινίσεις και περαιτέρω συζήτηση». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών αποτελεί «σαφή και κεντρικό όρο» του αμερικανικού σχεδίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σκέλος του σχεδίου που κάνει λόγο για τη διαμόρφωση μεταπολεμικής διακυβέρνησης στη Γάζα, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο διαλόγου με την Ουάσινγκτον, χωρίς, ωστόσο, να αφορά το Ισραήλ.

Χαρακτηριστικά τόνισε:«Προσπαθούμε να χαράξουμε έναν δρόμο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων».