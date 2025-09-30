Ο ΟΗΕ αναγνώρισε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας περιλαμβάνει ρητή αναφορά στον Οργανισμό, διευκρίνισε ωστόσο πως δεν συμμετείχε στη διαμόρφωσή του. Αυτό δήλωσε στη Γενεύη ο εκπρόσωπος του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), Γενς Λέρκε.

Από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς το 2023, το OCHA συντονίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας που δοκιμάζεται. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές συναντούν συνεχώς εμπόδια.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του ΟΗΕ, η μεταφορά ανθρωπιστικού υλικού δυσχεραίνεται από ισραηλινές απαγορεύσεις και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στις αυτοκινητοπομπές βοήθειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εφοδιασμός να μην φτάνει εγκαίρως στους κατοίκους.

Ο Λέρκε επισήμανε πως οι αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας συχνά σταματούν καθ’ οδόν και λεηλατούνται από απελπισμένους πολίτες, αλλά και από ένοπλες ομάδες, πριν καταλήξουν στα σημεία διανομής.

Το Γραφείο Υπηρεσιών Έργων του ΟΗΕ (UNOPS) ανέφερε ότι από τα μέσα Μαΐου έχουν λεηλατηθεί περισσότερα από 6.400 φορτηγά, κυρίως με εφόδια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος.

Στο σημείο 8 του αμερικανικού σχεδίου αναφέρεται: «Η είσοδος της διανομής και της βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας θα προχωρήσει χωρίς παρέμβαση από τα δύο μέρη μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των υπηρεσιών τους, και της Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δεν συνδέονται με κανέναν τρόπο με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υπόκειται στον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται βάσει της συμφωνίας της 19ης Ιανουαρίου 2025».

Ο εκπρόσωπος του OCHA υπογράμμισε τέλος ότι οι απαραίτητες προμήθειες βρίσκονται ήδη στην περιοχή και ότι ο ΟΗΕ διαθέτει τις δομές για τη διανομή τους. «Μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως μόλις το Ισραήλ δώσει το πράσινο φως», σημείωσε χαρακτηριστικά.