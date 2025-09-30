Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε χθες Δευτέρα τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Επίσης επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους εταίρους με στόχο μια συνολική συμφωνία που θα περιλαμβάνει «έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη δίκαιης ειρήνης στη βάση της λύσης των δύο κρατών», σύμφωνα με το WAFA.