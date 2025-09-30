Είναι η τρίτη φορά που ένα τεράστιο διαστρικό αντικείμενο εισέρχεται στο ηλιακό μας σύστημα και κινείται με τρόπο που παραξενεύει κάποιους επιστήμονες.

Ανάμεσά τους, τον πολύ γνωστό πλέον καθηγητή Αστροφυσικής στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, τον Άβι Λόεμπ, ο οποίος όπως έκανε και στο πρόσφατο παρελθόν, παρατηρώντας και αναλύοντας κάθε διαθέσιμο δεδομένο του πρώτου διαστρικού αντικειμένου που πέρασε από το αχανές Διάστημα στο ηλικαό μας σύστημα, αποφάνθηκε πως κάτι συμβαίνει.

Το 2017, ήταν το αντικείμενο Oumuamua με το παράξενο σχήμα, για το οποίο ο Λόεμπ είχε γράψει βιβλίο υποστηρίζοντας πως πρόκειται για κατασκεύασμα εξωγήινης νοημοσύνης.

Το 2019 ακολούθησε ο κομήτης 2I/Borisov το 2019.

Και τώρα το 3I/ATLAS, που έχει τραβήξει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας από το καλοκαίρι και τον Αβι Λόεμπ, να υποστηρίζει πως δεν συμπεριφέρεται σαν ένας συνηθισμένος κομήτης ή αστεροειδής.

Το αντικείμενο αυτό εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τη NASA την 1η Ιουλίου και παρακολουθείται από τον αστροφυσικό του Χάρβαρντ, Άβι Λόεμπ και την ομάδα του, καθώς διασχίζει το ηλιακό σύστημα.

Η επιστημονική ομάδα έχει συγκεντρώσει κάποιες «σημαντικές» νέες πληροφορίες για τον διαστρικό επισκέπτη, δηλαδή ότι «η μάζα του 3I/ATLAS πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 33 δισεκατομμύρια τόνους», σύμφωνα με μια ανάρτηση του Λόεμπ στο ιστολόγιό του.

Έφτασαν σε αυτόν τον αριθμό υπολογίζοντας την τροχιά του αντικειμένου για να διαπιστώσουν ότι η «βαρυτική επιτάχυνση» του ATLAS είναι «μικρότερη από 49 πόδια την ημέρα, στο τετράγωνο», ανέφερε το επιστημονικό περιοδικό Futurism.

Mέγεθος Μανχάταν

Ένας αχανούς μεγέθους κομήτης -αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έχει το «μέγεθος του Μανχάταν»- μπορεί στην πράξη να μην είναι φυσικό αστρικό αντικείμενο, αλλά να είναι αντικείμενο εξωγήινης τεχνολογίας υποστηρίζει αστροφυσικός του Χάρβαρντ.

Ο Λόεμπ και η ομάδα του διαπίστωσαν επίσης ότι η διάμετρος του πυρήνα του με στερεά πυκνότητα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3,1 μίλια (σχεδόν 5 χιλιόμετρα) – το ανώτατο όριο των τρεχουσών προβολών που βασίζονται σε παρατηρήσεις από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble.

Αυτό το καθιστά μεγαλύτερο από «τρεις έως πέντε τάξεις μεγέθους» από τους προκατόχους του, «Oumuamua και 2I/Borisov».

Ο Λόεμπ είναι ιδιαίτερα γοητευμένος από τη σπανιότητα του ATLAS, η οποία μοιάζει με μια βελόνα σε ένα διαγαλαξιακό σωρό από άχυρα.

Ευτυχώς, παρά την πορεία του προς τη Γη, το ATLAS δεν αποτελεί απειλή. Ωστόσο, η ανώμαλη τροχιά του θα το φέρει σε ύποπτα κοντινή απόσταση στον Δία, την Αφροδίτη και τον Άρη, με το αντικείμενο να περνάει σε απόσταση 1,67 εκατομμυρίων μιλίων από την τροχιά του Άρη γύρω από τον Ήλιο το Σαββατοκύριακο.

Εξωγήινος ανιχνευτής

Σε μια πιο αμφιλεγόμενη εκτίμηση, ο Λόεμπ και η ομάδα του πιστεύουν ότι ο διαστρικός επισκέπτης, ο οποίος αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένας εξωγήινος ανιχνευτής που στάλθηκε για να πραγματοποιήσει αναγνώριση στη Γη – πιθανώς με εχθρικές προθέσεις.

Ενεργή νοημοσύνη

«Η υπό εξέταση υπόθεση είναι ότι το [31/ATLAS] είναι ένα τεχνολογικό τεχνούργημα και επιπλέον διαθέτει ”ενεργή νοημοσύνη”. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε ακολουθούν δύο πιθανότητες», έγραψαν οι Δρ Λόεμπ, Άνταμ Ντρόουλ και Άνταμ Χίμπερντ σε μια εργασία που δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου. «Πρώτον, ότι οι προθέσεις του είναι απόλυτα καλοπροαίρετες και δεύτερον, πως είναι κακόβουλες».