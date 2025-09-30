Το Netflix παρουσίασε το πλήρες τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία του υποψήφιου για Όσκαρ Νόα Μπόμπακ (Noah Baumbach). Με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) και τον Άνταμ Σάντλερ (Adam Sandler), το φιλμ προβάλλεται ήδη ως μία από τις βασικές υποψηφιότητες της πλατφόρμας για τη φετινή βραβευτική σεζόν.

Το σενάριο, που συνυπογράφουν ο Μπόμπακ και η Έμιλι Μόρτιμερ (Emily Mortimer), η οποία συμμετέχει και στο καστ, παρακολουθεί «τον διάσημο ηθοποιό Jay Kelly (Κλούνεϊ) και τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, Ron (Σάντλερ), σε ένα ταξίδι τους στην Ευρώπη, όπου έρχονται αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, τις σχέσεις με τα αγαπημένα τους πρόσωπα και την κληρονομιά που θα αφήσουν πίσω».

Στο καστ συναντάμε επίσης τους Γκρέις Έντουαρντς (Grace Edwards), Λόρα Ντερν (Laura Dern), Γκρέτα Γκέργουιγκ (Greta Gerwig), Ράιλι Κίου (Riley Keough), Μπίλι Κράνταπ (Billy Crudup), Στέισι Κιτς (Stacy Keach), Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Τζος Χάμιλτον (Josh Hamilton), Λένι Χένρι (Lenny Henry), Τσάρλι Ρόου (Charlie Rowe) και Ιβ Χιούσον (Eve Hewson).

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε θερμό χειροκρότημα διάρκειας δέκα λεπτών. Θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.