Η βιομηχανία του παγκόσμιου gaming γράφει μια νέα σελίδα, καθώς η Electronic Arts (EA) επιβεβαίωσε την εξαγορά της από κοινοπραξία επενδυτών που περιλαμβάνει το σαουδαραβικό Public Investment Fund (PIF), την αμερικανική Silver Lake και την Affinity Partners, σε μια συμφωνία ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά αυτού του είδους – μια απόλυτη “take-private” επένδυση σε μετρητά – στην ιστορία.

Η συμφωνία, που προβλέπει την εξαγορά του 100% της εταιρείας, αποτιμά τη μετοχή της EA στα 210 δολάρια ανά μετοχή, προσφέροντας ένα premium της τάξης του 25% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 25 Σεπτεμβρίου (168,32 δολάρια). Μάλιστα, ξεπερνά και το προηγούμενο ιστορικό υψηλό της εταιρείας (179,01 δολάρια, 14 Αυγούστου 2025). Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η EA θα αποσυρθεί από το χρηματιστήριο, βάζοντας τέλος σε μια μακρά δημόσια διαπραγμάτευση με ιστορία δεκαετιών.

Ο ισχυρός άνδρας της EA, Άντριου Γουίλσον, θα παραμείνει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, συνεχίζοντας να ηγείται της εταιρείας από τα κεντρικά της γραφεία στο Redwood City της Καλιφόρνια. Σε δήλωσή του τόνισε πως είναι «περισσότερο ενθουσιασμένος από ποτέ για το μέλλον που χτίζουμε», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της EA να επεκτείνει τα όρια της ψυχαγωγίας και της τεχνολογίας.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς στηρίζεται σε συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού: περίπου 36 δισ. δολάρια σε μετρητά προέρχονται απευθείας από τα PIF, Silver Lake και Affinity Partners (επενδυτική εταιρεία που ίδρυσε το 2021 ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ), ενώ το υπόλοιπο 20 δισ. καλύπτεται μέσω χρηματοδότησης που έχει δεσμεύσει η JPMorgan Chase.

Η χρονική συγκυρία της εξαγοράς δεν είναι τυχαία. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία του Battlefield 6, μιας εξαιρετικά κρίσιμης κυκλοφορίας για την EA, ακολουθούμενης από τα FC 26 και Skate, ενώ στα σκαριά βρίσκονται μεγάλα projects όπως το νέο Mass Effect της BioWare, το Star Wars Jedi 3 της Respawn και το Iron Man της Motive. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την τεράστια κεφαλαιακή ώθηση, αναδεικνύει το βάρος που δίνει η νέα κοινοπραξία επενδυτών στο να τοποθετήσει την EA στο επίκεντρο της μελλοντικής ψυχαγωγίας.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.

Πέρα από το μέγεθος της συναλλαγής, η κίνηση αυτή συμβολίζει τη στροφή της βιομηχανίας προς έναν νέο κόσμο συμμαχιών, όπου η τεχνολογία, η ψυχαγωγία και τα μεγάλα κεφάλαια συναντιούνται για να διαμορφώσουν το αύριο του gaming.