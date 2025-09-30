Ονομάστηκε ως η συμφωνία του αιώνα για την εξαγορά της εταιρείας κολοσσού στα βιντεοπαιχνίδια, της Electronic Arts. Το ποσό είναι τεράστιο αφού ανέρχεται σε 55 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί σύμφωνα με στοιχεία της Wall Street τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση (leverage) που έχει καταγραφεί ποτέ την ιστορία.

Παράγοντες της αγοράς χαρακτήριζαν ως στρατηγικό το χρόνο της συμφωνίας για την EA αφού οι αγορές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ισχυρή ζήτηση για χρηματοδότηση, όπως έλεγαν. Η JPMorgan βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία πακέτου χρέους αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να υποστηρίξει τη συναλλαγή.

Η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, ενώ οι επενδυτές ήδη εκφράζουν ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς με χρέος, επιτρέποντας στην JPMorgan να ξεκινήσει τη δημιουργία βιβλίου προσφορών και παραγγελιών.

Ως εξαγορά με μόχλευση χαρακτηρίζεται η απόκτηση εταιρείας χρησιμοποιώντας μεγάλο ποσό χρέους -δανεικών χρημάτων- για τη χρηματοδότησή της, με τα περιουσιακά στοιχεία της εξαγοραζόμενης εταιρείας να αποτελούν εγγύηση για το χρέος που εκδίδεται.

Οι επιπτώσεις για παίκτες και παιχνίδια

Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών της EA ενδέχεται να υποστεί αλλαγές υπό τη νέα ιδιοκτησία. Οι καινούργιοι επενδυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αυτοματοποιήσουν πτυχές της ανάπτυξης παιχνιδιών, μειώνοντας ενδεχομένως το κόστος παραγωγής για τίτλους με μεγάλη επιτυχία (blockbuster).

Η EA έχει επίσης επεκτείνει τις υπηρεσίες παιχνιδιών σε πραγματικό χρόνο. Οι νέοι επενδυτές θα εξετάσουν τώρα εάν θα δώσουν προτεραιότητα σε αυτές τις ροές εσόδων, διερευνώντας τρόπους διατήρησης δημοφιλών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των EA Sports FC και Madden NFL, όπως σχολίαζαν οι International Business Times.

Οι παίκτες ενδέχεται να παρατηρήσουν αλλαγές στα μοντέλα δημιουργίας εσόδων, στα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης ή στις λειτουργίες που βασίζονται σε συνδρομές, καθώς οι νέοι ιδιοκτήτες αναμένεται να εφαρμόσουν μέτρα εξοικονόμησης κόστους, σημειώνεται.

Πώς έκλεισε η συμφωνία

Η Electronic Arts (ΕΑ) ήταν επί χρόνια περιζήτητη από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Έγκον Ντούρμπαν. Αλλά ήταν ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος «ξεκλείδωσε» την εξαγορά των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δείχνουν στοιχεία των Financial Times. Ο Κούσνερ, παντρεμένος με την μεγαλύτερη κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, άρχισε να σχεδιάζει τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της Wall Street νωρίτερα φέτος με τον Ντούρμπαν, ο οποίος είναι συν-επικεφαλής του τεχνολογικού ομίλου ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Ο Κούσνερ φαίνεται να αξιοποίησε τους ισχυρούς δεσμούς που δημιούργησε στη Σαουδική Αραβία ως κορυφαίος απεσταλμένος κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ. Η διοίκηση της EA πραγματοποίησε επίσης αρκετά ταξίδια στη χώρα αυτής της Μέσης Ανατολής καθώς γίνονταν οι διαπραγματεύσεις.

Οι επενδυτές προσέγγισαν την EA, χρησιμοποιώντας μεταξύ τους την κωδική ονομασία «Αετός» («Eagle») στις συνομιλίες τους, υποβάλλοντας ολοκληρωμένη προσφορά πριν από περίπου ένα μήνα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Οι ισχυροί επενδυτές με επιρροή που εκτείνεται από το Ριάντ έως την Ουάσινγκτον, στη συνέχεια βρέθηκαν σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με το διοικητικό συμβούλιο της EA.

Τελικά ο γίγαντας των βιντεοπαιχνιδιών Electronic Arts κατέληξε στην εν λόγω κοινοπραξία που αποτελείται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, το Κρατικό Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners του Κούσνερ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση που έχει καταγραφεί ποτέ και έρχεται εν μέσω ανάκαμψης στις επιχειρηματικές συμφωνίες καθώς η υπό εξέλιξη μείωση του κόστους δανεισμού αναζωογονεί την όρεξη για μεγαντιλς, σχολίαζε το Reuters. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι μέτοχοι της EA θα λάβουν 210 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύουν υψηλότερο ποσό (premium) της τάξης του 25% από την τιμή κλεισίματος στις 25 Σεπτεμβρίου -πριν τις πρώτες αναφορές για πιθανή συμφωνία.

Η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ θα καταλήξει να κατέχει περίπου το 5% της EA, σύμφωνα με τους FT. Το Κρατικό Ταμείο Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας θα γίνει ο πλειοψηφικός μέτοχος της εταιρείας κατασκευής βιντεοπαιχνιδιών, ακολουθούμενο από την Silver Lake, η οποία θα είναι μεγάλος μειοψηφικός μέτοχος, πρόσθεσαν οι πηγές των FT.