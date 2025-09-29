Η Βαλένθια και άλλες περιοχές της ανατολικής Ισπανίας παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό, έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Παρά την ένταση των φαινομένων, δεν καταγράφηκαν σοβαρές ζημιές, σχεδόν έναν χρόνο μετά τις φονικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024.

«Ευτυχώς, δεν υπήρξαν πολλά συμβάντα κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε στον ισπανικό Τύπο ο υπεύθυνος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της περιφέρειας, Χουάν Κάρλος Βαλδεράμα. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση παραμένει «ασταθής και κάπως αβέβαιη».

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (AEMET) διατήρησε τον κόκκινο συναγερμό για τις ακτές της επαρχίας Βαλένθια, ενώ μείωσε το επίπεδο σε πορτοκαλί για τις νότιες ακτές της Καταλονίας και το βόρειο τμήμα της κοινότητας Βαλένθια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και την υπερχείλιση ρεύματος στην Αλδάια, περιοχή που είχε πληγεί ιδιαίτερα από τις τραγικές πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες είχαν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 230 ανθρώπους. Αυτή τη φορά, δεν υπήρξαν θύματα ούτε τραυματισμοί.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν καθυστερήσεις στις συγκοινωνίες, κυρίως στα σιδηροδρομικά δρομολόγια. Παράλληλα, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο μαθητές σε 243 δήμους δεν πήγαν σχολείο.

Η δημοτική αρχή της Βαλένθια αποφάσισε να κρατήσει κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια, ενώ δεν λειτούργησαν βιβλιοθήκες, πάρκα, κήποι και κοιμητήρια.

«Υπήρξε κάποιος πανικός εξαιτίας όσων συνέβησαν, οι πολίτες φοβούνται πολύ», ανέφερε στο AFPTV ο Χοσέ Λουίς Ρουίθ, 64χρονος συνταξιούχος από την Αλδάια. «Όλοι απομάκρυναν τα αυτοκίνητά τους από την περιοχή, ασφαλίσαμε τις πόρτες και δεν κοιμηθήκαμε σχεδόν καθόλου τη νύχτα», πρόσθεσε.

Την Κυριακή η AEMET είχε θέσει σε κόκκινο συναγερμό τμήματα των επαρχιών Ταραγόνα, Καστεγιόν και Βαλένθια, προειδοποιώντας για «πολύ μεγάλο κίνδυνο» πλημμυρών.

Οι κάτοικοι έλαβαν εγκαίρως μήνυμα στο κινητό τους από την πολιτική προστασία, με οδηγίες για αυξημένη προσοχή. Πέρυσι, αντίστοιχο μήνυμα είχε σταλεί με μεγάλη καθυστέρηση, γεγονός που είχε προκαλέσει επικρίσεις.