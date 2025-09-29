Η Γερμανία εμφανίζεται έτοιμη να προστατεύσει τη Βαλτική και να απαντήσει στις απειλές της Ρωσίας με ενιαία και υπεύθυνη στάση, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη Ρωσία ως την πιο σημαντική και άμεση απειλή για το ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στα εγκαίνια της Μόνιμης Περιοχής Επιμελητιακής Υποστήριξης στη Ρούκλα της Λιθουανίας, ο Πιστόριους τόνισε ότι η Γερμανία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την αποτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 2.000 Γερμανοί στρατιώτες θα υπηρετούν στη Λιθουανία έως τα μέσα του 2026.