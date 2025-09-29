Ενότητα και ψυχραιμία, αλλά και μια «αποφασιστική και καλά μελετημένη απάντηση» στις ρωσικές προκλήσεις, συνέστησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, τονίζοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος κάλεσε σε ψυχραιμία.

«Είμαστε ενωμένοι, διατηρούμε την ψυχραιμία μας και δεν θα επιτρέψουμε να οδηγηθούμε σε κλιμάκωση. Ταυτόχρονα, δεν επιτρέπουμε καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι είμαστε αποφασισμένοι και έτοιμοι να αποκρούσουμε από κοινού οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ από τη Βαρσοβία, όπου συναντάται με τους ομολόγους του από την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ουκρανία.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού και του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά και drones, τόνισε: «Η Ρωσία θέλει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητά μας, να προκαλέσει αναταραχή. Αυτό είναι επικίνδυνο και πρέπει να απαντηθεί με σαφήνεια και ενιαίο τρόπο».

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι τα περιστατικά με drones και υβριδικές επιθέσεις «δεν είναι σύμπτωση, ή λάθη, αλλά σκόπιμες επιθέσεις στην “γκρίζα ζώνη”». Όπως εξήγησε, πρόκειται για κομμάτι ενός μοτίβου που στοχεύει στον εναέριο χώρο, στις κρίσιμες υποδομές και στην ετοιμότητα δράσης της Δύσης.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε εγρήγορση, ικανό για δράση και προστατεύει κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας μας», διαβεβαίωσε ο Βάντεφουλ. Περιέγραψε τη διαρκή επαγρύπνηση ως «το τίμημα της ελευθερίας μας», υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής στις νέες μορφές απειλής.

Ειδικά για τα drones, επισήμανε ότι οι δυνατότητες των Συμμάχων πρέπει να ενισχυθούν, με ταχύτερη αντίδραση και στενότερη διασύνδεση των συστημάτων άμυνας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι τα πρόσφατα περιστατικά δείχνουν πως η Ρωσία «εξελίσσεται σε ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ». Όπως είπε, η Μόσχα «δοκιμάζει τους Συμμάχους με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση», ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν «προσπαθεί σκόπιμα να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα των ευρωπαϊκών εθνών».

«Δεν θα τα καταφέρει, δεν θα επιτρέψουμε να παρασυρθούμε στην παγίδα της συνεχούς κλιμάκωσής του. Θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και θα παραμείνουμε σταθεροί και αποφασισμένοι», υπογράμμισε ο Πιστόριους από την Πολωνία, όπου συμμετέχει σε φόρουμ για την ασφάλεια.