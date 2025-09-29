Χωρίς ρεύμα έχει μείνει μεγάλο τμήμα του παραλιακού μετώπου στην Εύβοια. Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα παρατηρείται διακοπή ηλεκτροδότησης στις περιοχές Πλατάνα, Στέρνα, Φαλάριο και Μισόκαμπο.

Όπως ανέφερε αποκλειστικά στο evima.gr ο αντιδήμαρχος Κύμης, Αργύρης Πάφρας, η διακοπή προκλήθηκε λόγω βλάβης στη γραμμή από την έντονη βροχόπτωση.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό και εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από Πλατάνα έως και την Κύμη.

Παράλληλα, προβλήματα παρατηρούνται και σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής Αττικής. Στον Κάλαμο οι κάτοικοι έμειναν από νωρίς το πρωί χωρίς ρεύμα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση.