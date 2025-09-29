Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 54χρονου ψαροντουφεκά που αγνοούνταν από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Κάμπανος της Άνδρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από στελέχη της Ομάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος και ανασύρθηκε στην επιφάνεια. Η σορός μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Γαυρίου και παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές για τις περαιτέρω διαδικασίες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν έως τώρα αδιευκρίνιστες, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Άνδρου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το πρωί της περασμένης Πέμπτης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Άνδρου, ότι δύο ημεδαποί, ένας 54χρονος και ένας 43χρονος, είχαν μεταβεί απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας με ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Κάμπανος για υποβρύχια αλιεία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο 43χρονος έχασε την επαφή με τον 54χρονο, ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση. Αντί να καλέσει άμεσα σε βοήθεια, επέστρεψε με το ταχύπλοο στο λιμάνι Μαρκοπούλου και το επόμενο πρωί ειδοποίησε ότι ο φίλος του αγνοείτο.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ξεκίνησαν έρευνες από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος με στέλεχος του Λιμενικού και ιδιώτη δύτη, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα. Στην Άνδρο μεταφέρθηκε και ειδικό κλιμάκιο της ΜΥΑ για τη συνέχιση των ερευνών, οι οποίες τελικά οδήγησαν στον εντοπισμό του άτυχου ψαροντουφεκά.

Για κακούργημα διώκεται πλέον ο 43χρονος

Παράλληλα, ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας για παράβαση του άρθρου 306 του Ποινικού Κώδικα («Έκθεση σε κίνδυνο»). Ο άνδρας μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και κρατείται στο Λιμεναρχείο Σύρου. Η κατηγορία, που αρχικά διωκόταν σε βαθμό πλημμελήματος, έχει πλέον αναβαθμιστεί σε κακούργημα, γεγονός που αλλάζει δραματικά τη νομική διάσταση της υπόθεσης.

Ο 43χρονος αναμένεται το πρωί της Τρίτης (30/9) να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Σύρου, για να απολογηθεί. Στο μεταξύ, οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 54χρονου.