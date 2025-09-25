Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες του Λιμενικού στην θαλάσσια περιοχή Κάμπανος Άνδρου για τον εντοπισμό 54χρονου δύτη, ο οποίος αγνοείται από τα ξημερώματα της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Άνδρου, ότι ένας 54χρονος και ένας 43χρονος είχαν μεταβεί απογευματινές ώρες χθες με ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος για την διενέργεια υποβρύχιας αλιείας στη θαλάσσια περιοχή Κάμπανος Άνδρου. Ο 43χρονος σήμερα τα ξημερώματα έχασε την επαφή με τον 54χρονο, ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση, ωστόσο επέστρεψε με το ταχύπλοο σκάφος στο λιμάνι Μαρκοπούλου και πρωινές ώρες σήμερα ειδοποίησε, ότι ο 54χρονος αγνοούνταν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος ξεκίνησαν έρευνες από ένα περιπολικό σκάφος και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος του Λιμενικού και ιδιώτη δύτη, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μαρκόπουλου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου ο 43χρονος για παράβαση του άρθρου 306 Π.Κ. (Έκθεση σε κίνδυνο).

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Άνδρου. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.