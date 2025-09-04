Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, στο κεντρικό Ζαγόρι, για τον εντοπισμό Ολλανδής τουρίστριας που φαίνεται να εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της. Το ζεύγος είχε πάει για περίπατο και φωτογραφίες στο Ζαγόρι, όταν η γυναίκα χάθηκε από προσώπου γης

Ειδικότερα, το 112 δέχτηκε κλήση για βοήθεια από τον άνδρα της αγνοούμενης, ο οποίος ανέφερε ότι η γυναίκα βρισκόταν κοντά στη Σκάλα Βραδέτου στη θέση Μπελόη, όπου είχαν πάει για περίπατο και φωτογραφίες, όταν χάθηκε από προσώπου γης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι κάποια στιγμή είχε απομακρυνθεί από τη σύζυγό του για να βγάλει φωτογραφίες και όταν επέστρεψε δεν την βρήκε εκεί. Αρχικά, την αναζήτησε χωρίς αποτέλεσμα και στη συνέχεια κάλεσε βοήθεια μέσω του 112.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες, αστυνομικοί και άνδρες της ΕΜΑΚ, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να καλυφθεί κάθε ανάγκη για διάσωση ή παροχή πρώτων βοηθειών.