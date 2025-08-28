Λύθηκε το μυστήριο με τη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά το πρωί της Δευτέρας (25/8).

Η σορός της άτυχης διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε 63χρονη για την οποία η οικογένειά της είχε δηλώσει την εξαφάνισή της από τα Κάτω Πατήσια το πρωί της ίδιας ημέρας.

Αγνώστων στοιχείων

Μάλιστα την επόμενη ημέρα ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert. Για τέσσερις ημέρες η σορός της άτυχης γυναίκας παρέμενε ως αγνώστων στοιχείων σε δημόσιο νοσοκομείο.

Σήμερα αναγνωρίστηκε από την οικογένειά της και έτσι ταυτοποιήθηκε ότι πρόκειται για την 63χρονη από τα Κάτω Πατήσια.

Αγνωστο πώς βρέθηκε στη θάλασσα

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Η σορός της βρέθηκε από τον τον πλοίαρχο και το ναύτη επιβατηγού πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά και ανασύρθηκε από πλωτό του Λιμενικού.

Τι είχε πει ο ναύτης που εντόπισε τη γυναίκα

«Αντίκρυσα τη γυναίκα να επιπλέει νεκρή στη θάλασσα. Ήταν ανάσκελα. Στην αρχή την πέρασα για κάποια σακούλα, κάποιο φελιζόλ. Όταν όμως πήρα τα κιάλια αυτό που πρόλαβα να δω φορούσε μαύρα ρούχα, μαύρο εσώρουχο, μια μπλούζα, μαύρα παπούτσια θαλάσσης», είπε ο Νίκος Κουτσούκος, ναύτης του επιβατικού πλοίου «Απόλλων Ελλάς» σε δηλώσρις του στο Star.

Τα γεγονότα εξελίχθηκαν κοντά στην πύλη Ε8 του λιμανιού του Πειραιά και μπροστά στα μάτια του πληρώματος και των επιβατών του πλοίου «Απόλλων Ελλάς», που αναχωρούσε στις 7:30 για την Αίγινα.

Ο καπετάνιος έκανε αμέσως κράτει τις μηχανές και ειδοποίησε τις Αρχές.

Έσπευσε το Λιμενικό

«Φεύγοντας περνώντας τις άγκυρες εντοπίσαμε την σορό της γυναίκας. Άμεσα ενημερώσαμε τις λιμενικές αρχές για την περισυλλογή της. Αναμέναμε οδηγίες από το Λιμενικό Σώμα αν χρειάζεται κάποια βοήθεια από μας», πρόσθεσε ο Στράτος Τεκνάκης, πλοίαρχος.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έσπευσε πλωτό του κεντρικού λιμεναρχείου του Πειραιά και περισυνέλλεξε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Στο Τζάνειο, όπου διακομίσθηκε οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της.