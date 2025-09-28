Η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια στην Άρτα και ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία του, επικρατώντας με 74-30 του ΠΑΣ Γιάννινα. Με τον καλύτερο τρόπο εκκινούν τη νεα αγωνιστική περίοδο οι «ερυθρόλευκες».

Ντεμπούτο για τη Φρόσω Δρακάκη στον πάγκο του Ολυμπιακού, που συνοδεύτηκε με τον πρώτο τίτλο της σεζόν χάρη στο επιθετικό σόου της Ελληνίδας περιφερειακής.

Η Χριστινάκη ξεκίνησε με ένα μυθικό πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο είχε 19 από τους 24 πόντους του Ολυμπιακού και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ένα φοβερό double-double 32 πόντων και 10 ριμπάουντ, ενώ έγραψε 40 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να προβάλει ιδιαίτερη αντίσταση σε κανένα σημείο της αναμέτρησης και με τις διαφορές άνω των 30 πόντων από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, το Super Cup κρίθηκε «πριν την ώρα του»

Η ομάδα του Αρίστιππου Χαντέλη εμφανίστηκε καταρρακωμένη στο δεύτερο μέρος, αφού πέτυχε μόλις έξι πόντους και δέχθηκε 38.

Ο τελικός ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στους 44 πόντους, με τον Ολυμπιακό να κατακτά άνετα το πρώτο Super Cup Γυναικών στην ιστορία του συλλόγου.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-13, 38-24, 57-27, 74-30