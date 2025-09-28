«Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες» ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ο Στέφανος Ντούσκος μετά την επιτυχία του και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σκιφ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σαγκάη.

Ελπίζω να έδωσα στους Έλληνες λίγη χαρά

«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά» υπογράμμισε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στις νεότερες γενιές: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή».

«Ιστορική στιγμή»

Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, μίλησε για ιστορική στιγμή: «Κλαίμε όλοι από χαρά. Δεν έχει συμβεί ξανά να πάρουμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. Είναι άθλος αυτό που πέτυχε, γιατί υστερεί σωματικά σε σχέση με τους αντιπάλους του, αλλά η ψυχή και το πείσμα, μαζί με την προπόνηση, τον έκαναν πρωταγωνιστή».

«Δούλεψε εδώ και τέσσερα χρόνια για να φτάσει εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την απόλυτη αφοσίωσή του. Η ελληνική κωπηλασία είναι πλέον σε καλύτερη θέση. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός κωπηλάτης και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει για να το ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες» ανέφερε ο προπονητής του, Τζιάνι Ποστιλιόνε.

Δείτε την χρυσή κούρσα