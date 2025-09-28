Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το Super Cup και ο πειραϊκός σύλλογος έφτασε τους 335 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικών συλλόγων στην Ευρώπη.
Η λίστα με τους 335 τίτλους του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο: 83
Μπάσκετ Ανδρών: 35
Πόλο Ανδρών: 73
Βόλεϊ Ανδρών: 64
Πόλο Γυναικών: 30
Βόλεϊ Γυναικών: 22
Μπάσκετ Γυναικών: 16
Χάντμπολ Ανδρών: 12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 83
UEFA Europa Conference League: 1
Βαλκανικό κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4
ΜΠΑΣΚΕΤ 35
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3
Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15
Κύπελλα Ελλάδας: 12
Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 64
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 19
Λιγκ Καπ: 7
Σούπερ Καπ: 3
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Σούπερ Καπ:1
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73
LEN Champions League: 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 26
Σούπερ Καπ: 5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30
Len Euroleague: 3
Len Trophy: 1
Len Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 6
Σούπερ Καπ: 2
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Σούπερ Καπ 1
XANΤΜΠΟΛ 12
Πρωταθλήματα: 5
Κύπελλα: 3
Σούπερ Καπ: 4