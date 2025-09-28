Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού κατέκτησε το Super Cup και ο πειραϊκός σύλλογος έφτασε τους 335 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων βάσει τίτλων πολυαθλητικών συλλόγων στην Ευρώπη.

Η λίστα με τους 335 τίτλους του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 83

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 64

Πόλο Γυναικών: 30

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 83

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΜΠΑΣΚΕΤ 35

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3

Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15

Κύπελλα Ελλάδας: 12

Σούπερ Καπ Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ 64

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

Λιγκ Καπ: 7

Σούπερ Καπ: 3

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 22

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Σούπερ Καπ:1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 73

LEN Champions League: 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 26

Σούπερ Καπ: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30

Len Euroleague: 3

Len Trophy: 1

Len Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Σούπερ Καπ: 2

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 16

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Σούπερ Καπ 1

XANΤΜΠΟΛ 12

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 3

Σούπερ Καπ: 4