Ένας 42χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (26/), καθώς εντοπίστηκε να έχει αναπτύξει με το αυτοκίνητό του ταχύτητα 208 χλμ/ώρα επί της νέας εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας στην περιοχή της Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού. Στον οδηγό επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.