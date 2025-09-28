Στα ΑΤΜ θα πάνε αυτήν την εβδομάδα (29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου) 1.781.591 συνταξιούχοι και δικαιούχοι επιδομάτων του e-ΕΦΚΑ και του ΔΥΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνολικά θα καταβληθούν συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 29 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025.

θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021.

θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021. Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών.

θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών. Στις 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ. Από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

έως θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: