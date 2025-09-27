Το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά, μετέφερε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον τουρκοκύπριο ηγέτη κατά την συνάντηση που είχαν το Σάββατο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπως δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε γύρω στις 20.00 (ώρα Ελλάδος) και σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, ότι ο κ. Γκουτέρες τους ανέφερε, ότι αν και γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω των εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση, γιατί «ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα, αλλά και στον κυπριακό λαό, για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού».

Όπως είπε, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε προς τον ίδιο και προς τον κ. Τατάρ ότι «δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια». «Στόχος μας είναι –ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε σήμερα– να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κράν Μοντάνα» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης. Ανέφερε ακόμη, ότι συμφωνήθηκε στη συνάντηση, αμέσως μετά την «εκλογική» διαδικασία στα κατεχόμενα, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν να επισκεφτεί την Κύπρο, τις εγγυήτριες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες για να προετοιμάσει το έδαφος για την διευρυμένη διάσκεψη «η οποία θα πραγματοποιηθεί – όπως ο ΓΓ μας ανέφερε – πριν το τέλος του χρόνου», με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλίων από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προσέγγιση του Ερσίν Τατάρ στη σημερινή συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε, ότι δε θα ήθελε να μιλήσει εκ μέρους του, είπε όμως ότι «ήταν σε ένα τόνο επιθετικό, με αρκετές κατηγορίες και καταγγελίες, με ή χωρίς εισαγωγικά, για ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας». «Η απάντηση μου ήταν, ότι δεν είμαι εδώ για να εμπλακώ στο οποιοδήποτε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα», συνέχισε ο κ. Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι εξέφρασε την απόλυτη πολιτική του βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών. «Επανέλαβα ότι για μας και για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», είπε.

Σημείωσε δε, ότι το γεγονός πως εν μέσω δύο πολέμων ο ΓΓ του ΟΗΕ αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, «είναι ένδειξη και της ξεκάθαρης πρόθεσης των Ηνωμένων Εθνών», όπως είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου. «Σε μια περίοδο που και τα Ηνωμένα Έθνη και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αμφισβητείται από κάποιους, έχουμε διπλή υποχρέωση εμείς μέσα από αυτή την προσπάθεια, μέσα από μια προσπάθεια που είναι στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών – θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του ΓΓ για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά- να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε αυτό τον στόχο», υπογράμμισε ακολούθως.

Σε ερώτηση αν συζητήθηκαν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά. «Σήμερα δεν συζητήθηκαν ΜΟΕ, ούτε ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων αυτών που συμφωνήθηκαν στις προηγούμενες δύο πολυμερείς διασκέψεις», είπε. Σημείωσε ότι έκανε κάποιες αναφορές ο κ. Τατάρ στα ΜΟΕ, αλλά υπογράμμισε ότι η συζήτηση και το μήνυμα που στάλθηκε και προς τους δύο ηγέτες από τον ΓΓ του ΟΗΕ αφορά στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

«Το βασικό μήνυμα ήταν η ανάγκη να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και αυτός είναι ο βασικός στόχος της αποστολής της κ. Ολγκίν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ‘εκλογικής’ διαδικασίας στις κατεχόμενες περιοχές, με στόχο στη διευρυμένη συνάντηση που θα γίνει, αν όλα εξελιχθούν ως πρέπει, πριν το τέλος του χρόνου, την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών», τόνισε ο Πρόεδρος.

Ερωτηθείς αν έγινε σήμερα έστω και μικρό βήμα μπροστά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική «την αναφορά του ΓΓ και την όλη συζήτηση, τη σύντομη συζήτηση – δεν θέλω να υπερβάλλω – που αφορά την ανάγκη επανέναρξης διαπραγματεύσεων, της ουσίας του Κυπριακού», σημειώνοντας ως «ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του ΓΓ στο Κραν Μοντανά».

Τέλος, σε ερώτηση για το πως θα προχωρήσει η προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, εάν επανεκλεγεί ο κ. Τατάρ, δεδομένων των θέσεων του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε πως αυτό «δεν είναι ένα δεδομένο που έχουμε ενώπιον μας αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε ότι θα πρέπει «να αναμένουμε να δούμε τα δεδομένα πώς θα δημιουργηθούν και αναλόγως των εξελίξεων θα πράξουμε».

Τατάρ: Συνομιλίες αν αναγνωρίσουν κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς

Από την πλευρά του, ο Ερσίν Τατάρ στις δηλώσεις του πρότεινε συνεργασία σε τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός και το περιβάλλον. Επίσης, εισηγήθηκε τη δημιουργία σημείων διέλευσης στη Λουρουτζίνα και στη Μια Μηλιά, προκειμένου – όπως είπε – να διευκολυνθεί η ζωή των ανθρώπων. «Με το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης θα αναπτυχθούν περισσότερο και οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων». Ακόμη, αναφέρθηκε στις συλλήψεις, θεωρώντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί επιθετική πολιτική.

Ο κ. Τατάρ σημείωσε, ότι προσέφεραν βοήθεια στις πυρκαγιές της Λεμεσού, χωρίς ωστόσο να γίνει αποδεκτή. «Ήρθα στη Νέα Υόρκη για να επαναβεβαιώσω την εποικοδομητική στάση, προσδοκώντας σε μία συνάντηση 5+1 πριν από το τέλος του χρόνου» υποστήριξε. Ευχαρίστησε δε τον Τούρκο Πρόεδρο για την έκκληση του για αναγνώριση του ψευδοκράτους. «Είναι ένας μακροχρόνιος αγώνας. Οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται άδικα. Είναι συνιδρυτές σε αυτό το νησί. Τους έδιωξαν οι Ελληνοκύπριοι από το 1963. Τώρα έχουν το δικό τους κράτος. Οι συζητήσεις για ομοσπονδία ήταν καταστροφικές» είπε και επεσήμανε ότι, κατόπιν διαβούλευσης με την Τουρκία, προωθεί το όραμά του εδώ και πέντε χρόνια.

Τέλος, ανέφερε: «Δεν μιλώ για αναγνώριση, αλλά για επιβεβαίωση της ισότητας μας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος. Είμαι έτοιμος να αρχίσω επίσημες συνομιλίες, εάν οι Ελληνοκύπριοι αναγνωρίσουν τα δικαιώματά μας, που είναι η κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς».