Άγνωστης προέλευσης μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) παρατηρηθήκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (27/9) η αστυνομία, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είχαμε ένα περιστατικό γύρω στις 20.15 (τοπική ώρα, 21.15 ώρα Ελλάδας) που διήρκησε αρκετές ώρες. Ένα ή δύο drones παρατηρήθηκαν έξω και πάνω από την αεροπορική βάση» του Καρούπ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν τα καταρρίψαμε», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο για την προέλευση αυτών των drones.

Σημειώνεται ότι ένα ακόμα αεροδρόμιο της Δανίας χρειάσθηκε να κλείσει τη νύχτα της 25ης Σεπτεμβρίου έπειτα από ένα δεύτερο, μέσα σε δύο νύχτες, συναγερμό για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με την Κοπεγχάγη να λέει πως δέχεται από την αρχή της εβδομάδας μια άγνωστης προέλευσης «υβριδική επίθεση».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ, στη βόρεια Δανία χρειάσθηκε να κλείσει χθες, Πέμπτη, το βράδυ εξαιτίας συναγερμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πριν ανοίξει και πάλι γύρω στις 00:35 (τοπική ώρα, 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η δανική αστυνομία.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου υποχρέωσε μια πτήση προερχόμενη από το Άμστερνταμ να ανακρούσει πρύμναν και επέφερε την ακύρωση μιας πτήσης της Scandinavian Airlines που θα αναχωρούσε από την Κοπεγχάγη, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης των πτήσεων και τους ιστότοπους αεροπορικών εταιρειών.