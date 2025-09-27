Στο «Θέατρο Chatelet» και στην τελετή της «Χρυσής Μπάλας», ανακοινώθηκε ο ο νικητής του «Τροπαίου Γιόχαν Κρόιφ», για τον καλύτερο προπονητή της σεζόν. Αυτός ήταν ο Λουίς Ενρίκε, της Παρί Σεν Ζερμέν, κατακτώντας το βραβείο με… χαοτική διαφορά!

Ο Ενρίκε και μετά όλοι οι άλλοι

Ο Ισπανός κατέκτησε κάθε πιθανό τρόπαιο, εκτός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, με τους «Παριζιάνους». Νταμπλούχος Γαλλίας, ενώ οδήγησε τον γαλλικό σύλλογο στην κατάκτηση του πρώτου Champions League της ιστορίας του. Ήταν το μεγάλο φαβορί για το βραβείο και βρέθηκε στην πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 197 βαθμούς.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Χάνσι Φλικ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος κατέκτησε τη La Liga, το Κύπελλο Ισπανίας, αλλά και το Super Cup με τους «μπλαουγκράνα». Ο Γερμανός τεχνικός παρά τη δεύτερη θέση, μάζεψε 44 βαθμούς, 153 λιγότερους από τον πρώτο Ενρίκε. Τρίτος τερμάτισε ο Έντσο Μαρέσκα της Τσέλσι με 27 βαθμούς, ενώ την τελική πεντάδα συμπλήρωσαν ο Άρνε Σλοτ της Λίβερπουλ με 26 βαθμούς και ο Αντόνιο Κόντε της Νάπολι με έξι.

Μεγάλη διαφορά και στη «Χρυσή Μπάλα»

Παρόμοιο σκηνικό και στην κατάταξη της «Χρυσής Μπάλας». Ο νικητής του βραβείου, Ουσμάν Ντεμπελέ της Παρί Σεν Ζερμέν, συγκέντρωσε 1380 ψήφους. Ο δεύτερος Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, βρέθηκε πίσω για 321 ψήφους, με συγκομιδή 1059. Στην τρίτη θέση ο συμπαίκτης του Ντεμπελέ, Βιτίνια με 703, ενώ ακολούθησαν ο Μοχάμεντ Σαλάχ της Λίβερπουλ με 657 και ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα με 620 ψήφους, συμπληρώνοντας την πρώτη πεντάδα.

Οι πόντοι κάθε ποδοσφαιριστή της πρώτης δεκάδας:

1. Ντεμπελέ: 1380

2. Γιαμάλ: 1059

3. Βιτίνια: 703

4. Σαλάχ: 657

5. Ραφίνια: 620

6. Χακίμι: 484

7. Εμπαπέ: 378

8. Πάλμερ: 211

9. Ντοναρούμα: 172

10. Νούνο Μέντες: 171