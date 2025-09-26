Η Ουκρανία κατηγορεί την Ουγγαρία για αναγνωριστικές πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Βουδαπέστη απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για αβάσιμες κατηγορίες.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας με αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που είναι πιθανότατα ουγγρικά» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η αντίδραση από την Ουγγαρία ήταν άμεση. Ο υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σχολίασε στο Χ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «έχει τρελαθεί με την αντιουγγρική εμμονή του. Τώρα αρχίζει να βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν».

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι πτήσεις φέρεται να είχαν στόχο βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις μεθοριακές περιοχές της χώρας. Δεν διευκρίνισε ωστόσο πότε και σε ποιες τοποθεσίες καταγράφηκαν, σημειώνοντας μόνο ότι συνέβησαν «πρόσφατα».

Εντάσεις στις σχέσεις Κιέβου – Βουδαπέστης

Η Ουγγαρία, μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που διατήρησαν στενούς δεσμούς με τη Ρωσία μετά την εισβολή του 2022, μοιράζεται σύνορα περίπου 140 χιλιομέτρων με την Ουκρανία. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη του πολέμου, με τη Βουδαπέστη να αρνείται στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο, να μπλοκάρει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας στην ΕΕ και να απειλεί με βέτο στις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω σήμερα, όταν η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την είσοδο σε τρεις υψηλόβαθμους Ούγγρους αξιωματικούς, ως απάντηση σε ανάλογη απόφαση της Βουδαπέστης. «Κάθε πράξη μη σεβασμού εκ μέρους της Ουγγαρίας θα λαμβάνει αντίστοιχη απάντηση» τόνισε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Ο Σιγιάρτο αντέδρασε μέσω Facebook, σημειώνοντας ειρωνικά ότι «υπ’ αυτές τις συνθήκες η Ουκρανία περιμένει ότι η Ουγγαρία θα στηρίξει την ένταξή της στην ΕΕ».

Ιστορικό διπλωματικών συγκρούσεων

Τον Αύγουστο, η Βουδαπέστη είχε χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητο πρόσωπο» τον Ουκρανό αξιωματικό Ρόμπερτ Βρόβντι, μέλος της ουγγρικής μειονότητας, κατηγορώντας τον για ευθύνη σε πλήγματα κατά του ρωσικού αγωγού Ντρούζμπα, που τροφοδοτεί με καύσιμα την Ουγγαρία.

Νωρίτερα, τον Ιούλιο, η Ουγγαρία είχε απαγορεύσει την είσοδο σε τρεις Ουκρανούς στρατιωτικούς, επικαλούμενη τον θάνατο άνδρα με διπλή υπηκοότητα κατά τη διάρκεια στρατολόγησης. Η Βουδαπέστη υποστήριξε ότι ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Ουκρανούς στρατολόγους, κάτι που το Κίεβο διαψεύδει.

Στην Υπερκαρπαθία της Ουκρανίας ζει σημαντική ουγγρική μειονότητα. Το Κίεβο κατηγορεί τη Βουδαπέστη ότι έχει μοιράσει δεκάδες χιλιάδες ουγγρικά διαβατήρια στα μέλη της, γεγονός που τροφοδοτεί περαιτέρω τις εντάσεις.