Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, drones εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο του γερμανικού κρατιδίου, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία για ενδεχόμενη κατασκοπεία και έχει οδηγήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Πιο αναλυτικά

Drones εντοπίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πάνω από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν, σύμφωνα με το κρατιδιακό υπουργείο Εσωτερικών. Οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο κατασκοπείας, ενισχύοντας τα μέτρα επιτήρησης στην περιοχή.

Λόγω και των πρόσφατων περιστατικών με drones στον εναέριο χώρο της Δανίας, το υπουργείο βρίσκεται σε εντατικές και συνεχείς διαβουλεύσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις. Η υπουργός Εσωτερικών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν, Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ, τόνισε ότι η αστυνομία ενισχύει την άμυνα κατά των drones σε συντονισμό με τα γειτονικά κρατίδια.

Η ίδια απέφυγε να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των drones ή τις τοποθεσίες όπου εντοπίστηκαν. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση της Δανίας έκανε λόγο για υβριδική επίθεση και εκτίμησε ότι πίσω από τα περιστατικά κρύβεται επαγγελματικός παράγοντας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν ενταθεί και οι συνοριακοί έλεγχοι για πιθανή μεταφορά drones. Όλες οι υπηρεσίες είναι σε μεγάλη εγρήγορση και η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει, δήλωσε η κ. Ζίτερλιν-Βάακ.

Την ανησυχία του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εσωτερικής ασφάλειας, Νίκλας Ντίρμπρουκ. Επισήμανε ότι, αν επιβεβαιωθεί η υπόνοια κατασκοπείας, αποδεικνύεται πόσο σοβαρά πρέπει να αντιμετωπίζονται οι υβριδικές απειλές.

Ο κ. Ντίρμπρουκ υπογράμμισε ότι τα βόρεια γερμανικά κρατίδια, σε συνεργασία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και, αν χρειαστεί, με τη Δανία, πρέπει να είναι έτοιμα να απαντήσουν άμεσα σε τέτοια συμβάντα. Το SPD ζήτησε επίσημη ενημέρωση της Επιτροπής Εσωτερικών και Νομικών Υποθέσεων της Bundestag.

Σημειώνεται ότι στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με drones. Πρόσφατα, ειδικές αστυνομικές δυνάμεις ακινητοποίησαν στη διώρυγα του Κιέλου φορτηγό πλοίο που θεωρείται πως χρησιμοποιούνταν ως βάση για πτήσεις drones.

Στις 26 Αυγούστου, drone φέρεται να εκτοξεύθηκε από το συγκεκριμένο πλοίο, πραγματοποιώντας πτήση πάνω από γερμανικό πολεμικό πλοίο με σκοπό τη λήψη φωτογραφιών.