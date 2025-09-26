Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη με ηγέτες συμμαχικών χωρών, ενόψει της σημερινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο έντονων διεθνών επικρίσεων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό την πλήρη υποστήριξή του στις προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς. Σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο, ο Μιλέι, γνωστός για τη φιλοϊσραηλινή του στάση, έχει επισκεφθεί πολλές φορές το Ισραήλ και έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ιουδαϊσμό.

Ο Νετανιάχου συνομίλησε και με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τον οποίο ευχαρίστησε για την «ακλόνητη υποστήριξή του». Στο επίκεντρο βρέθηκε και η υπόθεση του Αλόν Οχέλ, ο οποίος εμφανίστηκε πρόσφατα σε βίντεο της Χαμάς και διαθέτει σέρβικη υπηκοότητα.

Κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Παραγουάης Σαντιάγο Πένια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήρε «τη σταθερή στάση» της χώρας απέναντι στον αντισημιτισμό και την τρομοκρατία.

Η στάση του Ισραήλ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ αναμένεται τη στιγμή που ολοένα και περισσότερες χώρες, όπως η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Βρετανία, αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος. Μέχρι σήμερα, 151 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει σε αναγνώριση.

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, επιμένει ότι παλαιστινιακό κράτος «δεν θα υπάρξει ποτέ», τονίζοντας: «Δεν θα το επιτρέψω». Προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, δήλωσε πως θα καταγγείλει τους ηγέτες που στηρίζουν την παλαιστινιακή υπόθεση αντί να καταδικάσουν, όπως είπε, «τους φονιάδες, τους βιαστές και αυτούς που έκαψαν παιδιά».

Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση για επέκταση των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Ακροδεξιοί υπουργοί της κυβέρνησής του, όπως οι Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, ζητούν ακόμη και την προσάρτηση της περιοχής.

Η παρέμβαση Τραμπ και το αμερικανικό σχέδιο

Χθες, για πρώτη φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε δημόσια θέση στο ζήτημα. Μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Νετανιάχου, δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Δεν θα συμβεί». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «έχει έρθει η ώρα να σταματήσουν».

Ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν τόνισε ότι οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες παρουσίασαν στον Τραμπ τις σοβαρές επιπτώσεις μιας πιθανής προσάρτησης, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο κάθε προοπτική βιώσιμης ειρήνης.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων. Το σχέδιο προβλέπει μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, απελευθέρωση ομήρων, απόσυρση ισραηλινών στρατευμάτων και καθορισμό μελλοντικής διακυβέρνησης της περιοχής. Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, το σχέδιο παρουσιάστηκε σε ηγέτες και αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την Τουρκία, την Ινδονησία και το Πακιστάν.